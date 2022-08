Alle ore 18 la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà sul campo della alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo contro la nazionale del Qatar nella seconda ed ultima amichevole della tourneè austriaco. Pochi minuti fa il tecnico gigliato ha reso noto la l'undici titolare che scendera in campo dal primo minuto. Tornano Gollini tra i pali e Milenkovic al centro della difesa. Esordio dal primo minuto per il brasiliano Dodò sulla destra, Terzic sulla sinistra. Torna Bianco in camera di regia al posto di Amrabat, con Mandragora e Duncan mezz'ali. In attacco torna Jovic in tridente con Ikonè e Saponara. Queste le formazoni delle due squadre: FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Mandragora, Bianco, Duncan; Ikone, Jovic, Saponara. QATAR: Mohamed, Fadlalla, A Alahrak, Abdulla, A Madibo, A Alrawi, M Barsham, A Albyati, K Mohamed, M Ali, Boudiaf.