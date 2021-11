La Fiorentina continua a valutare la possibilità di fare un tentativo per Borja Mayoral a gennaio. Poco considerato da Mourinho, il Real Madrid ancora proprietario del cartellino ha dato l'ok al trasferimento in viola ma c'è il nodo della formula: i Blancos vorrebbero cederlo a titolo definitivo per circa 12 milioni e non in prestito con diritto di riscatto. Questo è quanto fa sapere La Nazione.