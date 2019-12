L'esonero di Vincenzo Montella, resosi necessario dopo l'ottava sconfitta su 17 partite di campionato e un margine di soli 3 punti dalla zona retrocessione, ha fatto esplodere il caos in casa Fiorentina e la rabbia del patron Rocco Commisso, attualmente negli Stati Uniti col braccio destro Joe Barone, potrebbe presto abbattersi su altri protagonisti del disastro.



Secondo Il Corriere Fiorentino, nel mirino dell'imprenditore italo-statunitense è finito il direttore sportivo Daniele Pradè, ritenuto responsabile di aver difeso a oltranza Montella e di aver così perso l'occasione di soffiare Gattuso al Napoli. Inoltre, non è stata gradita la gestione della campagna acquisti, con i 25 milioni di euro spesi per Lirola e Pedro, calciatori che non hanno reso secondo le aspettative. Da qui a giugno anche la sua posizione sarà oggetto di un'attenta analisi e la conferma per l'anno prossimo è tutt'altro che scontata.