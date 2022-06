Quest’oggi durante un collegamento per Radio Sportiva, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha voluto dire la sua sull’operato di Rocco Commisso, non risparmiandosi forti critiche: dopo tre stagioni della presidenza americana ha ragione ad esprimere certe considerazioni? Queste le sue parole:



“Sono convinto più che convinto che Rocco Commisso, più che non aver la possibilità di spendere, sembra che non abbia voglia spendere. Ripete sempre che i conti delle sue aziende sono tutti in attivo, particolare che lo rende tra gli uomini più ricchi del mondo. Molto probabilmente adesso a Firenze vuole far vedere un nuovo modello di business, ma da imprenditore starà godendo per essersi ripagato il costo della Fiorentina: con le cessioni di Chiesa e Vlahovic alla Juventus il presidente ha ripreso tutti i milioni spesi 3 anni fa“.