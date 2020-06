Repubblica in edicola oggi si sofferma sul personaggio Patrick Cutrone, centravanti viola ancora a caccia del primo gol in questo campionato. Con la Fiorentina ha segnato soltanto al suo esordio in Coppa Italia contro l’Atalanta. Complice la squalifica per due turni a Vlahovic, contro Sassuolo e Parma toccherà a lui. Non è certo che sarà titolare, ma visti i cinque cambi certamente avrà spazio. La squadra ha bisogno anche dei suoi gol per raggiungere una tranquilla salvezza.