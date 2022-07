Come espresso ieri in conferenza dal direttore sportivo viola Daniele Pradè il futuro di Nikola Milenkovic è appesa ad un filo: dopo l’inaspettato rinnovo della scorsa estate, adesso il difensore è pronto a lasciare Firenze. E per farlo servirà un’offerta irrinunciabile perché altrimenti, come ripetuto da Pradè, il serbo sarebbe affascinato anche dall’idea di giocare in Europa con la maglia viola addosso. Su di lui intanto continuano ad arrivare pretendenti: Juve, Inter, Milan e Napoli solo in Italia, senza dimenticare il forte appeal che il difensore ha in Premier League.



Probabilmente già oggi il suo procuratore proverà a tastare con mano le reali intenzioni della Juventus di Max Allegri: Ramadani incontrerà a Milano Federico Cherubini, ds dei bianconeri, per discutere del futuro di Kalidou Koulibaly, altro giocatore della scuderia del navigato agente serbo. Secondo quanto riportato quest’oggi d Tuttosport la richiesta del Napoli di 40 milioni sarebbe troppo per la Juve e, in caso di mancato accordo per il senegalese, l’attenzione si sposterà proprio sul difensore della Fiorentina.