La vicenda legata al futuro di Federico Chiesa è ancora molto lontana dal trovare una conclusione, e questa mattina Tuttosport torna a parlare della possibilità di vedere il numero 25 viola in bianconero. La Juventus vuole provarci a tutti i costi, ed è pronta ad inserire varie contropartite interessanti, che potrebbero far cedere la Fiorentina. I nomi che circolano, sono quello di Rolando Mandragora e Christian Romero, che la Juventus dovrebbe riprendere da Udinese e Genoa per poi cederli ai viola, oppure Daniele Rugani e Luca Pellegrini.