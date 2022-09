La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo il brutto tonfo in casa dell’Udinese, sabato pomeriggio sarà attesa dalla delicata partita casalinga contro la Juventus: una sfida che, per la rivalità tra i due club, rappresenta per la città di Firenze molto più che una semplice partita di pallone. Per questo molto probabilmente i tifosi viola invaderanno lo Stadio Artemio Franchi per assistere alla “partita delle partite”. Il morale in casa gigliata ovviamente non è dei migliori: i soli 5 punti raccimolati nelle prime 4 partite sono veramente pochi rispetto alle aspettative, e per questo con i bianconeri servirà l’impresa.



La partita di ieri sera tra Juventus e Spezia, decisa trall’altro da un gol su punizione dell’ex viola Vlahovic, avrà però degli strascichi in casa Juventus: Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di una pedina importante all’interno dello scacchiere bianconero. Stiamo parlando del numero 1 Wojciech Szczesny che a causa di un’uscita maldestra si è infortunato e sarà out contro la Fiorentina: In uscita su un calcio piazzato, la caviglia di Szczesny ha girato in maniera innaturale al momento dell'atterraggio. Il portiere si è subito lasciato andare ad un'espressione di dolore ed ha richiamato l'intervento dei sanitari, costringendo di fatto Allegri al cambio con Perin: il portiere ex Genoa dovrebbe quindi essere il titolare contro la Fiorentina