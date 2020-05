La Juventus vuole Federico Chiesa, ormai non è un segreto, e per arrivare al giocatore è pronta ad un investimento importante, inserendo anche giocatori come contropartite tecniche. Come riporta il Corriere dello Sport, la Juventus come nella trattativa con Chiesa ha dei jolly che può giocarsi per convincere Commisso e questi riguardano i cartellini di Mandragora, molto gradito alla Fiorentina, Romero e Rugani.