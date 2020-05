Su Tuttosport questa mattina si torna a parlare di Federico Chiesa e della Juventus. Secondo il quotidiano il club bianconero garantirebbe un ingaggio al numero 25 inarrivabile per la società viola la quale continua a chiedere 60-70 per il proprio gioiello nonostante il deprezzamento del mercato a causa dell’emergenza Covid-19. La Juventus dal canto suo spera di sfruttare pedine appetibili alla causa viola come il centrocampista Rolando Mandragora, Cristian Gabriel Romero e Daniele Rugani, tutti profili graditi alla dirigenza della Fiorentina.