Prima Nico Gonzalez, poi Michael Kayode, il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina sugli importanti rinnovi di contratto in casa Fiorentina. Lo stesso argentino in una recente intervista ha dichiarato di come sia ben disposto nel rimanere a Firenze a vita dopo l'offerta rifiutata dal Brentford. Un messaggio lanciato anche dalla società in controtendenza con quanto accaduto nel recente passato con un giocatore come Dusan Vlahovic. Insomma, oggi sembra ci sia davvero intenzione di costruire qualcosa di importante alla Fiorentina.