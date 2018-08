Gli occhi puntati sul manto erboso del 'Franchi' erano tanti. Dall'ex capitano Milan Badelj allo storico difensore Daniel Passarella, fino a quelli di Cesare Prandelli. E non solo. Una presenza, però, influiva più delle altre: assiepato in uno Sky Box con l'attuale compagna c'era Diego Simeone, arrivato a Firenze per vedere da vicino una partita del figlio Giovanni e, chissà, studiare l'obiettivo Nikola Milenkovic, per il quale si è visto rifiutare in estate un'offerta da quaranta milioni di euro.



Le difficoltà davanti al portiere di 'Gio' sono state lampanti durante tutto l'arco della partita: a dire il vero, però, Andrea Seculin ha respinto solamente i tiri dell'argentino nella goleada. La sorte, all'ultimo istante, ha voluto premiare anche il classe '95, sotto lo sguardo del padre: timbro sul 6-1 al 93', dedica in tribuna dove lo sguardo si è incrociato con quello del 'Cholo', con un sorriso di felicità e intesa.