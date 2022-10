Giovedi prossimo la Fiorentina di Vincenzo Italiano è attesa dalla delicata trasferta di Edimburgo contro gli Hearts of Midlothian: novanta minuti che ci diranno molto sulle chance dei viola di passare il turno di Conference League. Secondo le prime stime saranno quasi 1000 i tifosi viola che raggiungeranno la capitale della Scozia per assistere al match, ma questo pomeriggio è arrivato l’annuncio che tutti si aspettavano.



Il prossimo impegno europeo dei viola infatti, come avvenuto per le partite precedenti dell’undici di Italiano, oltre ad essere visibile ai clienti di SkySport e Dazn sarà offerta in chiaro da TV8. L’importanza della partita, fondamentale per la Fiorentina ai fini del raggiungimento della fase ad eliminazione diretta, ha spinto l’emittente a preferirla ai contemporanei impegni di Roma e Lazio in Conference League.