Fiorentina, la partita di Gudmundsson dura solo 19': fuori per infortunio

Paolo D'Angelo

Brutte notizie in casa Fiorentina: a soli 19 minuti dal suo ingresso in campo, nel corso della sfida di campionato tra i Viola e il Como, Albert Gudmundsson è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. L'attaccante islandese, subentrato al posto di Cataldi al 55', ha accusato un problema alla zona lombare dopo uno scontro di gioco e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco.



Nelle prossime ore le condizioni del giocatore ex Genoa saranno valutate dallo staff medico della Viola. Intanto mister Palladino perde uno dei suoi pezzi più pregiati e c'è ansia in quel di Firenze, in vista della prossima gara contro il Verona.