Una stagione tragicomica, quella della Fiorentina. La squadra viola ha pensato di distinguersi con un’altra impresa: come racconta ViolaNews.com, 0 vittorie nelle ultime 10 giornate per i toscani. Nessun altro club è arrivato a tanto. L’ultimo successo dell’allora formazione di Pioli in campionato è datato 17 febbraio 2019, 4-1 sul campo della Spal. Poi si sono registrati 5 pareggi e 5 sconfitte in Serie A, a cui sommare un pareggio ed una sconfitta nelle due gare di Coppa Italia contro l’Atalanta.