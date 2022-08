Tra gli scontenti di quest’ultima sessione di calciomercato risulterà esserci anche il centrocampista dell’Empoli Nadim Bajrami che, fino a qualche giorno fa, sembrava essere in procinto di accasarsi alla Fiorentina di Rocco Commisso ma che adesso, a causa dell’annuncio della permanenza di Kouame in viola, non avrebbe più spazio e per questo sarà costretto a restare almeno per altri sei mesi in azzurro. Il centrocampista albanese non si trasferirà a Firenze e dovrà tentare comunque di rilanciarsi nello scacchiere tattico di mister Zanetti, ma non per questo vuol dire che nel suo futuro non possa continuare ad esserci la Fiorentina.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione la Fiorentina è realmente interessata al giocatore e per questo nei prossimi mesi riproverà ad aprire una trattativa con il club di Fabrizio Corsi: la dirigenza viola, a causa di questioni legate anche alle liste, ha scelto di congelare l’operazione che porta al trequartista per poi magari, chissà, tornare a riparlarne più avanti. Il giocatore, che era rimasto fuori dalla partita contro il Lecce proprio per questo suo imminente passaggio in viola, è rimasto scottato da questa rinuncia da parte della Fiorentina e, a meno di offerte last minute, dovrebbe tornare regolarmente a disposizione dell’Empoli.