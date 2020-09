Quale futuro per Federico Chiesa? L'esterno della Fiorentina, cercato da Juventus e Inter nei mesi scorsi, viene valutato 70 milioni di euro da Commisso e, a quella cifra, nessuno si è presentato alla porta Viola. Come riporta Sky Sport, in attesa dell'offerta giusta, il giocatore ha una priorità per il proprio profilo: restare in Italia.