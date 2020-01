La Fiorentina è pronta ad affrontare l'Atalanta in Coppa Italia, oggi alle 15 al Franchi, per una gara molto delicata, che i viola giocheranno a mente sgombra, avendo il campionato come primo obbiettivo. La formazione scelta da Iachini non dovrebbe presentare grossi stravolgimenti, ma qualche sorpresa, come Terracciano in porta. La difesa dovrebbe essere a tre con i titolari, Milenkovic, Caceres e Pezzella, così come la mediana, che non dvrebbe avere stravolgimenti. Lirola e Dalbert sulle corsie, Castrovilli, Benassi e Pulgar in mezzo, con il cileno insediato da Badelj. L'attacco dovrebbe essere pesante, con Vlahovic e la prima gara al debutto di Cutrone.