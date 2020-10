La Fiorentina di Iachini è chiamata ad una sfida delicata contro l'Udinese domani alle 18, con i viola che devono risalire la china dopo un brutto avvio. La formazione dovrebbe essere ancora il 3-5-2, con il blocco della difesa confermato con Dragowski tra i pali e il terzetto Milenkovic, Caceres e Pezzella. Qualche novità a centrocampo, con Biraghi a sinistra e la prima da titolare per Callejon a destra, nel mezzo Pulgar riprende il ruolo del regista con Amrabat sicuro del posto, e uno tra Bonaventura e Castrovilli per l'ultima maglia. Davanti, Ribery è in dubbio ma proverà a stringere i denti, e al suo fianco Kouame.