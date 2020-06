La Fiorentina staserà alle 21.45 scenderà in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico per una gara che promette spettacolo. I viola dovrebbero tornare a schierare il 3-5-2 classico di Iachini, con Dragowski tra i pali e la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Igor, vista la squalifica di Caceres. Il folto centrocampo vedrà il terzetto confermato, Pulgar, Castrovilli e Duncan, mentre sulle corsie spazio a Lirola e Dalbert. In attacco, invece, una sorpresa, poichè Cutrone ha superato nelle gerarchie Vlahovic per fare coppia con Ribery.