La Fiorentina stasera si trova ad affrontare una partita complicata, contro il Cagliari in casa, e con qualche problema di formazione. La squadra di Iachini dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2, Dragowski in porta, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Milenkovic, Ceccherini e Caceres, vista la squalifica di Pezzella. La linea a 5 sarà composta da Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli e Dalbert. Grattacapo in attacco, visto che Ribery non dovrebbe essere della partita, ma ritorna Vlahovic, a fare coppia con Federico Chiesa.