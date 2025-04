Getty Images

Fiorentina, la proposte di rinnovo per Dodò non è arrivata. Scende in campo Commisso

11 minuti fa



Ci sono parecchie questioni da sistemare in casa Fiorentina in vista della prossima stagione. Una di queste è quella relativa a Dodò, terzino viola il cui contratto con la squadra scade nel 2027. Si fa un gran parlare da diversi mesi del suo rinnovo di contratto. Il ragazzo, a fine della scorsa stagione, aveva dichiarato di non avere problemi a chiudere la sua carriera a Firenze ma ancora non è arrivata una sintesi sul prolungamento.



STALLO - A scriverne stamani è La Nazione, che spiega come, ad oggi, non sia arrivata nessuna proposta di rinnovo al giocatore da parte della Fiorentina, nonostante se ne parli ormai da tempo. Dodò aspetta il club ma nel frattempo, visto anche l'ottimo rendimento, si stanno moltiplicando voci rispetto ad un suo possibile addio con club prestigiosi interessati al suo cartellino, che la viola ha pagato quasi 20 milioni di euro nell'estate del 2022. Secondo il quotidiano, la sensazione è che Commisso voglia provare a risolvere anche questa situazione prima di tornare a New York.