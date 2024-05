Fiorentina, la rete di Beltran costa cara: i dettagli dei bonus al River Plate

Il Corriere dello Sport torna sulla reta realizzata da Lucas Beltran contro il Bruges, la decima in maglia viola per l’argentino. Un traguardo festeggiato anche dal River Plate: è scattata infatti una parte dei bonus che la Fiorentina dovrà dare ai Millionarios.



Per ricevere la parte rimanente degli ulteriori 12,5 milioni dalla Fiorentina, il River dovrà sperare che la Viola porti a casa la Conference League: come da accordo, altri bonus arriveranno in caso di vittoria di un trofeo e di qualificazione alla prossima Europa League, entrambi gli obiettivi sarebbero centrati con una vittoria ad Atene.