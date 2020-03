Adrian Mutu, ex fuoriclasse della Fiorentina, ricorda i tempi alla Viola nel corso di una diretta Instagram con l’ex compagno Sebastian Frey. E, tra gli aneddoti, ne spunta uno che vede protagonisti Sinisa Mihajlovic e Juan Manuel Vargas: “Ricordo la lite tra loro due, era un allenamento, si sono incazzati. Sono andato alla lavagna e ho scritto Miha e Juan, dissi ai ragazzi ‘dai iniziamo le scommesse’. Se uno, quando si sono avvicinati testa a testa, avesse detto qualcosa, avrebbe preso un pugno, sarebbe successo l’inferno. Volevo vedere come sarebbe andata a finire, ma per fortuna non è successo niente, siamo stati ad un secondo dal disastro”.