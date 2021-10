La Fiorentina riprenderà gli allenamenti in vista della ripresa del campionato dopo la sosta a Venezia, con la seduta dell’antivigilia (sabato) che si svolgerà alle ore 20:45: questo non solo per simulare le condizioni in cui andrà in scena la sfida del Penzo, ma anche per agevolare i 4 calciatori sudamericani (Pulgar, Torreira, Gonzalez e Quarta) che faranno ritorno a Firenze solo venerdì notte ed avranno a loro disposizione appena due sessioni di allenamento prima della trasferta in Laguna. La Nazione (Firenze) crive che Italiano dovrà mischiare le carte, visto che non mancano gli indisponibili (Castrovilli, Dragowski, Milenkovic in dubbio dopo il rientro dal ritiro serbo di ieri).