Partirà solo uno tra Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli in estate. In particolare, la Fiorentina al momento sembra intenzionata a trattenere il centrocampista e cedere l'esterno di fronte a un'offerta importante. Il presidente Commisso non vuole vendere entrambi i gioielli viola, che piacciono soprattutto a Inter e Juventus in vista della prossima stagione.