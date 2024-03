Fiorentina, la scomparsa di Barone cambia il futuro di Italiano? Ora è difficile che lasci a fine anno

La morte di Joe Barone è stato un evento devastante che ha colpito la Fiorentina ed il mondo del calcio in generale. Ieri in tantissimi, fra tifosi, rappresentati delle squadre di Serie A e istituzioni, hanno voluto portare un ultimissimo omaggio al compianto dirigente gigliato. Nel corso della giornata è apparso anche Vincenzo Italiano, particolarmente scosso per quello che è successo, lui che con Barone condivideva giornate intere all'interno del Viola Park a Bagno a Ripoli.



CAMBIA IL FUTURO? - Una settimana fa, in conferenza stampa, l'attuale tecnico gigliato aveva fatto capire che il suo ciclo a Firenze fosse sostanzialmente finito e che avrebbe lasciato con forte probabilità la Fiorentina a giugno. Tuttavia, scrive stamani La Nazione in edicola, quel che è successo nelle ultime ore potrebbe convincerlo a rimanere in riva all'Arno non abbandonando una famiglia distrutta dalla dipartita di Barone.