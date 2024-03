Fiorentina, la scomparsa di Barone potrebbe spingere Commisso alla cessione del club

Quella di Joe Barone è una perdita tremenda per tutto il mondo Fiorentina. Sia per l'importanza vitale che rivestita il suo ruolo all'interno dell'organigramma, sia per il tremendo vuoto affettivo che lascia all'interno dei cuori di chi vive la viola ogni giorno. Ed è apparso particolarmente colpito il patron Rocco Commisso, rientrato stamani dagli Stati Uniti per rendere omaggio al suo uomo di fiducia. E Tuttosport in edicola questa mattina s'interroga su quello che potrebbe essere il futuro societario gigliato.



DUBBI - La società necessita oggi di un riassetto e maggiori responsabilità saranno date a Mark Stephan, attuale AD, e Joe Appio. Tuttavia, si legge, non sono da escludere anche scenari di altro tipo. Il patron, che di Barone si fidava ciecamente tanto da difenderlo anche dalle recenti critiche cui è andato incontro dopo il mancato colpo sul mercato di gennaio, vive in America e, viste anche l’età e la salute a volte precaria, difficilmente riuscirebbe a gestire il club. Ecco perché il dolore per la perdita della sua longa manus a Firenze potrebbe portare Rocco Commisso alla decisione di passare la mano e cedere il club