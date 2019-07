Il mercato della Fiorentina sta andando a rilento e, nonostante l’entusiasmo generato dal cambio di proprietà, inizia a serpeggiare del malumore, anche a seguito della pesante sconfitta contro l’Arsenal. Il radicale cambio di passo potrebbe arrivare dalla settimana del 29 luglio, che potrebbe essere ad oggi considerato come spartiacque per la costruzione della nuova Fiorentina del trio Commisso-Pradè-Montella.



SUMMIT- Da lunedì Daniele Pradè concluderà quello che è il lavoro di scouting, con bene in testa tutti gli incastri possibili per il mercato della Fiorentina, e martedì volerà negli USA, dove incontrerà Rocco Commisso. I due, insieme a tutte le alte cariche viola, pianificheranno le mosse da fare nell’immediato futuro, stabilendo budget e nomi caldi. Il tutto prenderà materialmente corpo dalla settimana successiva, con il d.s. della Fiorentina che una volta tornato a Firenze darà il via alle danze.



CHIESA- Non ci sarà solo il summit per le entrate, però, visto che in questa settimana ci potrebbero essere interessanti notizie legate al futuro di Federico Chiesa. Il ragazzo sta accettando di buon grado la permanenza alla Fiorentina, in attesa del tanto decantato incontro formale con Commisso, che gli presenterà un rinnovo di contratto con un lauto aumento di ingaggio. Archiviata anche la questione Chiesa, con i dirigenti viola sicuri di incassare il si del ragazzo, ci si potrà catapultare sul mercato, per completare la squadra da regalare a Montella.