. Sì, perché è credenza diffusa fin dal Medioevo, tra gli artisti, che il viola, colore della Quaresima e quindi del periodo di divieto degli spettacoli, sia un colore malaugurante. Superstizioni, certo, tanto più che lo stesso colore significa anche regalità, spesso abbinato al bianco come nello stemma del Real Madrid, e a Firenze, ovviamente, è considerato il più bello del mondo.Comunque stiano le cose,non è il primo giocatore della Fiorentina su cui si abbatte una scalogna di proporzioni cosmiche. Di certo, è il più jellato, ovviamente escludendo la tragedia vera che è capitata al povero e indimenticatoil 4 marzo del 2018. Da Giancarloche per poco non ci rimette la vita nel 1982 nello scontro con il portiere del Genoa Silvano Martina fino a Giuseppe, tradito sul più bello dal suo fisico in un altrimenti anonimo Fiorentina-Livorno del 2014, c'è sempre stato un alone viola sopra la Firenze del pallone, non un "vorrei ma non posso", ma un "vorrei ma non mi è permesso dal corso degli eventi". O dalla sorte, o dal destino, o da qualunque cosa in cui si creda.Castrovilli viene lanciato in prima squadra da Vincenzoall'alba dell'era Commisso,: ritiro sorprendente in Trentino, l'Aeroplanino gli dà fiducia e lui cresce, trovando inun mentore e segnando addirittura il. Sembra il preludio ad una carriera scintillante, ma le primissime avvisaglie che il percorso sarebbe stato lastricato di difficoltà è arrivato alla: è una gara come tante,dice all'arbitro prima di uscire ed essere portato all'ospedale. La TAC dà esito negativo, non c'è nulla che non va, solo uno spavento. Ma di lì a poco scoppia la pandemia e se ne riparla in estate.La Fiorentina si salva bene dopo la pandemia e molto meno bene l'anno successivo, con Iachini-Prandelli-Iachini alla guida tecnica. Arriva, torna la proposta di un bel gioco, Castrovilli sembra andarci a nozze ma la sfortuna è ancora dietro l'angolo. Anzi, poco lontana dalla bandierina del calcio d'angolo: Il talento di Minervino Murge, in un piovoso pomeriggio di, ancora contro ilma questa volta a Marassi,. Castrovilli lascia il campo e. Rachele Risaliti, la sua futura moglie, si sarebbe poi sfogata sui social:Gaetano, comunque, non si arrende e torna in campo, risultando una pedina fondamentale alla sinistra di Torreira fino a primavera inoltrata.Minuto 77 della partita trae viene immediatamente trasportato fuori dal campo. Le prime impressioni, evidentemente troppo ottimistiche, parlano di lussazione, ma la realtà è spaventosa e viene comunicata ufficialmente due giorni dopo:. Totale: nove mesi prima che il giocatore possa accarezzare l'idea del ritorno in campo a pieno regime. Un colpo durissimo. La Fiorentina lo aspetta, lo fa allenare da solo appena possibile, lo reintegra a partire da dicembre nelle amichevoli concomitanti al Mondiale in Qatar e gli concede il. Da lì, Castrovilli ritrova il ritmo e, nel nuovo ruolo di mediano cucitogli addosso da Italiano, riesce a togliersi la soddisfazione di segnare un gol simbolico nella vittoriosa trasferta di Sivas agli ottavi di finale di Conference League e di stupire San Siro in occasione della vittoria in casa dell'Inter in campionato. Proprio l'Inter in Coppa Italia e il West Ham in Conference gli avrebbero poi negato la gioia di alzare un trofeo. Ma il peggio sembra alle spalle. Sembra...Nel corso di questa estate, mentre vanno avanti le trattative per un complicato rinnovo di contratto con la Fiorentina,, che mette sul piatto 13 milioni e convince tutti. Partenza il 4 agosto per l'Inghilterra, dove arriva l'ennesima doccia gelata:da parte delle Cherries che lo rispediscono in Italia. Gaetano è inconsolabile, torna a Firenze ma le cose non vanno. Si sottopone ad un nuovo intervento: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto ad artroscopia di controllo del ginocchio sinistro. La procedura ha evidenziato una i. La procedura è perfettamente riuscita e Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso riabilitativo"., possibile invece immaginare l', e, in assenza di progressi e garanzie dal punto di vista fisico, losenza riprendere i discorsi per il rinnovo. In ogni caso, starà allo sfortunatissimo numero 10 pugliese rialzarsi per l'ennesima volta o cedere definitivamente ad un destino che sembra averlo preso di mira.