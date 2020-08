La Fiorentina sta cercando di difendere i propri talenti, provando a non cedere Nikola Milenkovic. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso e i suoi manager proporranno al talento serbo un accordo simile a quello stipulato un anno fa con Federico Chiesa e cioè: «Resti ancora una stagione poi se vuoi andare e se porti i sodi giusti (45-50 milioni) nel giugno del 2021 sarai libero». Ben sapendo che Rocco non esclude di portare addirittura il giocatore in scadenza di contratto. Il Milan aspetta di vedere l’evolversi della trattativa.