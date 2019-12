Come vi avevamo anticipato, la Fiorentina oltre a Beppe Iachini sta valutando altri profili, con Commisso che vorrebbe un profilo internazionale di alto livello. Il nome che sta facendo strada tra le candidature, con conferme da vari media, è quello di Laurent Blanc, allenatore francese ed ex giocatore di Inter e Barcellona tra le altre. Il tecnico è fermo dal 2016, dopo l’esperienza con il Psg, ma sarebbe il profilo tecnico e di blasone che piace alla proprietà americana della Fiorentina.



SUGGESTIONE- Pradè e colleghi sanno bene che la pista che porta all’ex difensore campione del Mondo 1998 è molto complicata, ma la spinta del presidente può essere un valore aggiunto. Il tecnico francese è stato più volte vicino al ritorno in panchina, con Roma e Manchester United che l’hanno cercato in estate, anche se l’ipotesi più concreta è stata il Lione, con l’ex Psg protagonista di un serrato ballottaggio con Rudi Garcia, con l’ex Roma che l’ha spuntata all’ultimo.



PROGETTO- Per convincere Blanc a vestirsi di viola, comunque, serviranno due cose molto importanti, ovvero uno stipendio da top club e un progetto a lungo termine. Il francese percepiva tra i 7 ed i 9,5 milioni di euro nelle sue precedenti esperienze, anche se sarebbe pronto a discutere una cifra più bassa visto il lungo periodo di stop. Naturalmente Blanc non può essere un traghettatore, visto che per convincerlo servirà un progetto ambizioso e a lungo termine, con un contratto di minimo 18 mesi. La Fiorentina ci proverà, tenendo sempre pronto Beppe Iachini.