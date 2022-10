Dopo l’importante vittoria di ieri contro gli Hearts of Midlothian, che permette ai viola di respirare e tornare a sperare nel primo posto del girone di Conference League, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha deciso di premiare la propria squadra. A causa della mancanza di voli utili per tornare a Firenze, la squadra è stata costretta a passare la notte ad Edimburgo per poi tornare in Italia in mattinata.



Tenuto conto che il prossimo impegno dei viola sarà il prossimo lunedi, in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri, il tecnico gigliato ha scelto di premiare i propri giocatori: secondo quanto comunicato in mattinata dal club la Fiorentina oggi tornerà in Italia e potrà godere di una giornata di riposo. Niente allenamento, fissato inizialmente per le ore 16.30 di quest’oggi, con la squadra che avrà quindi modo di ricaricare le energie e, a partire da domani, preparare nelle migliori condizioni la difficile partita contro i biancocelesti.