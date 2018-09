Allenamento della vigilia per la Fiorentina, che domani se la vedrà con il Napoli. Non convocato Lafont, , toccherà a Dragowski giocare in porta. Formazione decisa per 10/11, l'unico dubbio di Pioli riguarda l'ala sinistra, con Eysseric che è ancora in vantaggio su Pjaca.