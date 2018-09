Alban Lafont ha fretta di tornare. A Napoli Bartlomej Dragowski ha dato segnali positivi, motivo per cui il francese non deve accelerare troppo i tempi. Negli allenamenti di oggi e domani si capirà se il francese potrà essere convocato ma ad oggi è più facile pensare che potrebbe tornare in campo, in caso di ottime risposte, sabato prossimo contro la SPAL. Ma l’obiettivo - scrive Il Corriere dello Sport - è chiaro: evitare ricadute.