Alban Lafont è un nuovo portiere della Fiorentina. Queste le parole del portiere francese al sito ufficiale della viola: "Sono molto contento di essere qui e di far parte di questo grande club. Arrivo dal Tolosa, ho firmato per 5 anni con la Fiorentina. Ho cominciato a giocare a 16 anni al Tolosa, ho fatto due stagioni e mezza e ora sono qui. Contento che le visite siano andate bene, ora bisogna che prenda i riferimenti e a poco a poco i giusti automatismi. Darò tutto per questo club, per far crescere le mie qualità e quelle della squadra. Bryan (Dabo, ndr) ha detto che è un grande club e che tutto andrà bene. Grazie e forza Viola".