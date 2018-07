I guantoni di Lafont regalano la finale della ‘Cup of Traditions’ alla Fiorentina. Il portiere francese è provvidenziale ai rigori, respingendo i tiri di Wolze e Nauber, contro i padroni di casa del Duisburg, mentre la realizzazione finale di Dabo sancisce la vittoria.

Pioli sceglie Milenkovic terzino destro, preferendo sulla fascia opposta Hancko – uno dei migliori, in entrambi le fasi – a Biraghi. Norgaard viene schierato davanti alla difesa, mentre Eysseric completa il tridente con Chiesa e Simeone. Ma è sui piedi di Dabo - imbeccato dall'argentino - che arriva l’unica vera emozione della partita – giocata in un unico tempo di quarantacinque minuti. Tensione a tratti in campo: ammoniti, prima del fischio finale, Lafont e Verhoek. Alle ore 19:00, in finale, una tra Athletic Club e Fulham.