Il giocatore della Fiorentina Alban Lafont ha rilasciato un'intervista a La Nazione: "Conosco la tradizione di portieri che ha fatto grande la Fiorentina. Un pizzico di pressione c’è, ma non è che uno sitmolo per cercare di fare bene. I tifosi mi hanno già adottato? E’ bello, ma ancora la stagione deve iniziare. Sono felice che mi apprezzino. Il paragone con Donnarumma? Ha fatto grandi cose col Milan, ma io sono io e lui è lui. Ognuno ha le proprie qualità e i propri difetti. Cosa penso della squadra? La Fiorentina ha una tradizione storica alle spalle E’ una grande squadra, c’è un bellississimo stadio e i tifosi sono calorosi. Ho scelto Firenze anche per questo. Pioli? E’ molto esigente. E’ portato a dare il meglio di sé perché crede che i suoi giocatori siano i migliori possibili. L’obiettivo? Vogliamo fare meglio dello scorso campionato. La rivalità contro la Juventus? Mi hanno detto che questa partita è uno show a sé stante. Cristiano Ronaldo? Cercheremo di fare una gara perfetta".