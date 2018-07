Il giocatore della Fiorentina Alban Lafont ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dopo il suo arrivo in maglia viola: "Perché ho scelto Firenze? Perché la Fiorentina è un grande club con grandi obiettivi. Sono abituato a dare sempre il massimo. L’ho scelta per le sue ambizioni. Il mio portiere di riferimento? Mandanda e Lloris, ma anche Buffon che è il più grande di tutti. Sono arrivato in Francia a 9 anni, ero in Burkina Faso perché mio babbo ci lavorava. Sono tornato in Francia perché mio babbo andò lì una volta in pensione. Gli immigrati? Sono scene dure da vedere. Dobbiam cercare di aiutarli. Ho iniziato come attaccante, ma ho sempre considerato il portiere un bel ruolo. Una volta mi misero in porta e da quel momento in poi non sono più uscito. Il gruppo è fantastico, i compagni mi hanno accolto in maniera positivi. Obiettivi? Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, mentre io voglio dare il massimo per fare meglio dell’anno scorso".