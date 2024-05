Fiorentina, l'agente di Martinez Quarta è in arrivo ma il destino è segnato. E il Napoli è pronto

è stato protagonista di un'ottima stagione quest'anno alla Fiorentina. Italiano gli ha cucito un nuovo ruolo, a metà fra un difensore centrale e un centrocampista e lui ha risposto presente mettendo a segno addirittura 8 reti in campionato, numeri di assoluto rilievo. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano da Firenze e ne racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport.L'agente dell'argentino è atteso a Firenze nel corso delle prossime ore ma molto probabilmente il suo arrivo non sarà foriero di buone notizie per la società gigliata. Il contratto di Martinez Quarta scadrà a giugno del 2025 e la sua situazione è una delle più spinose in casa Fiorentina. Secondo la rosea al momento non esiste margine per una trattativa e l'agentel'accordo. Una decisione che porterà ad una cessione per evitare il rischio di un addio a parametro zero. Sullo sfondo, si legge, c'è il napoli, che prepara di già l'affondo finale.

Martinez Quarta non rinnoverà. Questa la comunicazione dell'agente del giocatore in arrivo a Firenze per trattare il futuro del suo assistito con la Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale pupillo di Italiano è in scadenza nel 2025 e il rinnovo sembra essere davvero molto lontano. Per questo motivo il Napoli, grande estimatore dell'argentino, è pronto all'assalto finale per chiudere un colpo low cost che darebbe il via a una vera e propria rivoluzione.