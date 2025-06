L'Al Qadsiah tenta Kean: offerti 15 milioni all'anno. La Fiorentina pensa a Piccoli

Manovre in attacco per la Fiorentina. L'Al Qadsiah preme per Moise Kean e lo tenta con 15 milioni a stagione: i viola, intanto, pensano a Roberto Piccoli come possibile sostituto.Dopo una grande stagione, il nome diè destinato a infiammare il calcioemercato della. Dopo i 25 goal del suo primo anno a Firenze, dall'Arabia continua il pressing dell'Al Qadsiah, disposto a pagare la clausola da 52 milioni e a offire un contratto da capogiro al giocatore.LE CIFRE - Sedecidesse di pagare la clausola, valida dal 1° al 15 luglio, toccherebbe adecidere. L'offerta è da capogiro:Ma, nell'anno che porta al Mondiale, non è una scelta facile da prendere. Gli arabi proveranno a convincerlo: i soldi non mancano. E, intanto, la Fiorentina si cautela con un nome della

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina, se dovesse partiresta pensando aIn stagione ha realizzatoin 40 partite tra campionato e Coppa Italia. Sarebbe lui la punta da affiancare ase partisseIl classe 2001 ha fatto una buona stagione in Sardegna e la Viola potrebbe offrirgli la grande occasione di fare il salto in una squadra che lotta per i piazzamenti europei.