Fiorentina, l'allenamento verso il Bruges: due assenti, differenziato per Bonaventura e Nzola VIDEO

Caroli, inviato

32 minuti fa



La Fiorentina agli ordini di Vincenzo Italiano si è allenata questa mattina all'interno del Viola Park per preparare la semifinale di ritorno di Conference League contro il Bruges che prenderà il via eccezionalmente nella giornata di domani mercoledì 8 maggio 2024 a partire dalle 18.45. Si parte dal risultato di 3-2 ottenuto nella gara di andata.



SITUAZIONE INFERMERIA - Tutti presenti i calciatori all'allenamento di rifinitura a parte l'infortunato Riccardo Sottil, che ha già concluso in anticipo la stagione per la rottura della spalla e Gaetano Castrovilli che è tornato al gol contro il Verona, ma che non è stato inserito nella lista Uefa. Si sono invece allenati a parte sia Mbala Nzola che soprattutto Giacomo Jack Bonaventura le cui condizioni preoccupano in vista di una convocazione. Nel pomeriggio la partenza per il Belgio e la conferenza di Italiano