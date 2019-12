Rischia seriamente una multa da parte del Giudice Sportivo la Fiorentina, per il lancio di un oggetto in campo al 73esimo della partita di venerdì scorso contro la Roma, dopo il gol del momentaneo 3-1 di Pellegrini.



Secondo quanto riferisce Il Tempo, quello che in un primo momento sembrava un bullone di ferro, raccolto prima dal giallorosso Diawara e poi consegnato dall'arbitro Orsato agli ispettori federali a bordocampo, era invece un grinder, un attrezzo utilizzato per tritare la marijuana. L'oggetto proveniva dalla Tribuna Maratona del “Franchi”.