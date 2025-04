Getty

Fiorentina, l'annuncio di Commisso: "De Gea resta con noi"

4 minuti fa



C'è anche il mercato fra le questioni che sta affrontando il patron della Fiorentina Rocco Commisso da quando ha fatto ritorno in Italia dagli Stati Uniti. E proprio in chiave mercato, il presidente del club gigliato ha coluto far chiarezzza rispetto alla situazione di David De Gea, che è legato alla Fiorentina da un contratto annuale. Negli scorsi giorni, il club ha fatto sapere allo spagnolo di voler usufruire della clausola per far scattare un prolungamento di un anno. E ai microfoni della Rai, Commisso ha annunciato che l'ex United resterà in viola:



LE DICHIARAZIONI - "Sarebbe stato meglio vincere 2 a 0. Ma ora dobbiamo giocare il ritorno al Franchi. Ho visto un grandissimo De Gea, è un campione e resta con noi, e mi è piaciuto tanto Folorunsho. Ma tutta la squadra ha fatto un'ottima partita. Partita al Viola Park? Sì, sono stato qui con i tifosi. Erano tutti molto contenti. Ho comprato una casa a Firenze e a Palladino voglio molto bene "