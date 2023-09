Sembrava poter essere metà settembre il momento giusto per vedere aperto il nuovo centro sportivo della Fiorentina, ma i tifosi viola dovranno pazientare ancora un po'. Secondo la Nazione il Viola Park aprirà le proprie porte solamente ad ottobre. La Fiorentina ha deciso di ’congelare’ le deroghe richieste nelle scorse settimane relative all’annullamento di barriere tra gradinate e terreno di gioco oltre che alla rinuncia ai parapetti tra il ristorante e il campo. Una posizione maturata dopo qualche tensione sorta negli ultimi giorni con il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini innervosito di fronte alle polemiche che hanno coinvolto il suo Comune ’colpevole’ di non aver accelerato i tempi per il via libera all’accesso dei tifosi agli impianti. tensioni che comunque sono rientrate nelle scorse ore. Adesso, l'obiettivo è avere il Viola Park aperto il prima possibile.