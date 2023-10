Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra sulla situazione relativa a Michael Kayode, calciatore esploso nel corso di questa stagione e finito anche nel mirino dell'Arsenal, che ha inviato emissari nell'ultima gara del Franchi. Tuttavia, si legge, la Fiorentina è pronta a blindare il ragazzo di Borgomanero intavolando i colloqui per il rinnovo di contratto, che in questo momento scade nel 2025 sebbene sia presente una clausola di prolungamento per un anno.