Provate a togliere all'improvviso e a poche ore da una partita fondamentale Lautaro all'Inter, McTominay al Napoli o Retegui all'Atalanta. Capite bene il senso di smarrimento che hanno provato Firenze e la Fiorentina non appena si è appreso cheil giorno di Cagliari-Fiorentina, non sarebbe stato a disposizione di Raffaele Palladino. Nonostante questo, la Fiorentina ha fatto di necessità virtù ed è riuscita a uscire con tre punti dall'Unipol Domus. Tre punti che, come da dichiarazioni post gara degli stessi tesserati,

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibili per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni.” Con queste poche righe la Fiorentina ha comunicato la necessità, da parte dell’attaccante, di recarsi a Parigi, dove risiede la famiglia. Sui motivi della partenza vige, giustamente, il massimo riserbo, ma la parte finale del comunicato

– Kean, infatti, non è ancora rientrato a Firenze e la Fiorentina non ha posto vincoli temporali al permesso concesso all’attaccante, che tornerà solo una volta sistemate le proprie questioni personali. Il che fa pensare cheprossima, quando la Fiorentina affronterà l’Empoli in campionato. In quel caso Palladino dovrà riproporre la coppia formata da Beltran e Gudmundsson, che bene ha fatto in terra sarda. In attesa che il suo attaccante principe possa rientrare prima possibile.