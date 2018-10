Il Corriere Fiorentino racconta dei tentativi, da parte della Fiorentina, di recuperare Giovanni Simeone e Marko Pjaca, attualmente appannati e assenti dal tabellino dei marcatori da un bel po' di tempo. Più semplice risolvere la questione fisica. Si lavorerà con programmi personalizzati - scrive il quotidiano - per far ritrovare loro spunto e brillantezza, e la panchina di sabato a Torino potrebbe esser stata utile per rimettere un po’ di benzina nelle gambe del croato e del 'Cholito'. Più difficile, semmai, lavorare sulla mente. L’esclusione può aver funzionato da stimolo ma, nel frattempo, Pioli continua a manifestare fiducia e a lavorare su quei movimenti che, ancora, non vengono effettuati nel modo giusto: verrà chiesta maggiore determinazione nell’uno contro uno. Intanto, contro la Roma, si dovrebbe rivedere Simeone dal primo minuto. E Pjaca? Per lui, meno certezze, anche se l’ex Juventus parte in vantaggio rispetto a Mirallas.