L'avversario della Fiorentina nello spareggio per la qualificazione alla fase a gironi di Conference League sarà il Rapid Vienna (andata giovedì 24 e ritorno il 31 agosto). Dopo lo 0-0 dell'andata in casa, gli austriaci hanno vinto 5-0 sul campo del Debrecen in Ungheria.



Seidl ha sbloccato il risultato al quarto d'ora di gioco, sul finire del primo tempo è arrivata l'autorete di Romanchuk. Poi nella ripresa i gol di Grull (52'), Burgstaller (72', in foto) e Bajic (90') hanno fissato il risultato sul definitivo 0-5.