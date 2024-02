Fiorentina-Lazio, la MOVIOLA LIVE: contatto Casale-Belotti, rigore viola

Di seguito, tutti gli episodi da moviola (analizzati da Calciomercato.com) di Fiorentina-Lazio, match valido per il 26° turno del campionato di Serie A.



Arbitro: Guida

Assistenti: Bindoni - Tegoni

IV Uomo: Perenzoni

VAR: Irrati

A. Var: Marini



SECONDO TEMPO



62' - Contatto in area tra Casale e Belotti, rigore per la Fiorentina tra le proteste biancocelesti. Il Var conferma